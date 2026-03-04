إعلان

قبل انطلاقها السبت القادم.. محافظ المنيا يستعرض جاهزية المرحلة الثالثة من "الموجة 28"

كتب : جمال محمد

06:16 م 04/03/2026

جانب من اجتماع محافظ المنيا

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء المرحلة الثالثة من «الموجة 28» لإزالة التعديات، والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا استمرار العمل الجاد في ملفات استرداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة للمتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة إزالة التعديات في مهدها دون تهاون، والإسراع في إنهاء ملفات التقنين وفق الضوابط القانونية، بما يعزز هيبة الدولة ويحفظ حقوقها، ويحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى استمرار الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بقانون تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وآليات التقديم الإلكتروني عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، وبالتنسيق مع إذاعة شمال الصعيد وقناة الصعيد ومراكز الإعلام والمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين واضعي اليد إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين قبل 18 يوليو 2026، عبر الرابط التالي: https://nplr.estrdad.gov.eg وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

محافظ المنيا أخبار المنيا أملاك الدولة بالمنيا تعديات الأراضي الزراعية

