علق أهالي قرية وادي عبادي التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، لافتة على مدخل القرية تحمل عبارة: "ممنوع دخول المتسولين للبلد.. وسيتم تسليم أي متسول أو غريب يشك في أمره إلى الجهات الأمنية.. مع تحيات أهالي قرية وادي عبادي أول"، في خطوة تهدف للحد من ظاهرة التسول خلال شهر رمضان المبارك.

اقتداء بقرية الكلح

وجاءت هذه المبادرة بعد انتشار صورة لافتة قرية الكلح القريبة بمركز إدفو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت هذه القرية سباقة في تعليق اللافتة بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تأثير سلبي على حياة المواطنين، خاصة مع توافد بعض الغرباء خلال الشهر الكريم.

مساعدة المحتاجين بطريقة منظمة

أكد الأهالي أن الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين تتم من خلال أبناء القرية أنفسهم وبشكل منظم، دون الحاجة للمتسولين أو التدخل الخارجي، لضمان توجيه الدعم لمن يستحقه بطريقة عادلة.

تعزيز روح التكاتف واحترام القانون

أوضح الأهالي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز روح التكاتف بين أبناء القرية والحفاظ على النظام العام، مع التشديد على احترام القانون والتعاون مع الجهات الأمنية عند الاشتباه بأي شخص غريب أو غير معروف.

