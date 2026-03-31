لفظ رضيع أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من ولادته، ليلحق بوالدته التي توفيت أثناء عملية الولادة داخل أحد المستشفيات الخاصة بقرية شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

جاءت وفاة الرضيع بعد أيام من تشييع جثمان والدته، في واقعة مؤلمة هزت مشاعر أهالي القرية، خاصة بعد تداول قصة الأم التي رحلت وتركت خلفها أطفالها الثلاثة.

حزن يخيم على القرية

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي شبرا زنجي، عقب نبأ وفاة الرضيع، حيث تحولت مشاعر التعاطف إلى صدمة جديدة بعد فقدان الطفل، في وقت قصير من رحيل والدته.

وتداول أهالي القرية دعوات بالرحمة للأم ورضيعها، مطالبين بالدعاء لهما، فيما حرص الأهالي على مواساة الأسرة التي فقدت الأم وطفلها خلال أيام قليلة، في مشهد إنساني مؤثر.