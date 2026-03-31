أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، تأجيل اختبارات شهر مارس المقررة غدًا الأربعاء 1 إبريل 2026 إلى الأسبوع القادم، وذلك بالتنسيق مع مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بمدارس الحكومية والرسمية والخاصة. جاء القرار تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم محمد عبد اللطيف، ومحافظ أسيوط اللواء محمد علوان، تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على انتظام العملية التعليمية.

تعطيل الدراسة غدًا في جميع مدارس المحافظة

وأشار وكيل وزارة التعليم – في بيان صادر عن المركز الإعلامي – إلى أنه وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم، تقرر تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء في جميع المدارس، ومنح إجازة رسمية للطلاب والمعلمين والعاملين، باستثناء موظفي دواوين الإدارات والمديريات. ويأتي القرار في ضوء تقارير الأرصاد الجوية التي تؤكد تعرض البلاد لتقلبات جوية تتراوح بين أمطار متفاوتة ورياح محملة بالأتربة، ما قد يؤثر على انتظام الدراسة بصورة غير متكافئة بين المحافظات.

متابعة مستمرة للتقلبات الجوية واتخاذ القرار المناسب

وأضاف دسوقي أنه سيتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدًا لمتابعة حالة الطقس يوم الخميس، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة وفق المستجدات، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بالطلاب.

تحديد مواعيد جديدة للامتحانات المؤجلة

وأوضح وكيل الوزارة أن تأجيل امتحانات غدٍ يأتي حفاظًا على سلامة الطلاب وضمان تكافؤ الفرص، خاصة خلال فترة الامتحانات الشهرية. وسيتم تحديد الموعد الجديد للامتحانات بالتنسيق بين مديري المراحل التعليمية وموجهي المواد، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تحت إشراف مديرو الإدارات ووكلائها لضمان حسن التنفيذ وحماية مصالح الطلاب.