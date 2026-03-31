قال المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أنه سيتم إطلاق مبادرة عاجلة لتخفيض أسعار اللحوم بدءاً من الأسبوع القادم لتصل إلى سعر 380 جنيها للكيلو، وذلك للحد من الزيادة غير المبررة فى أسعار اللحوم ، على أن يتم تعميم السعر الجديد بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وفي هذا الإطار، كلف المحافظ بعقد اجتماع تنسيقى برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، وبحضور ممثلي شعبة الجزارين، والمهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين ، وأحمد صفوت مدير الغرفة التجارية.

وشهد الاجتماع نقل تعليمات محافظ أسوان بمنع التلاعب بالأسعار ، وخاصة اللحوم لما تمثله من سلعة حيوية للمواطنين مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين ، مع التأكيد على فتح آفاق جديدة للاستثمار فى مجال تربية الماشية بأسوان حتى يتسنى سد الفجوة الغذائية من اللحوم ، والسيطرة على عملية النقل، وعدم المغالاة من تجار الجملة المختصين برؤوس الماشية.

كما أكد السكرتير العام بأنه تم التأكيد على ضخ الكميات المناسبة من السلع الغذائية المدعومة بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين منها بالشكل المطلوب بالأسعار المخفضة ، مع التشديد على المنافذ والمجمعات الإستهلاكية بعرض كافة المنتجات من السلع الغذائية بالأسعار المخفضة ، وعدم المغالاة فيها ، وفى حالة عدم الإلتزام بذلك يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئول عن المجمع أو المنفذ ، مع سحب الترخيص منه .

وجرى التوجيه أيضاً بتكثيف الحملات التموينية التفتيشية للرقابة والمرور على مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بشكل مفاجئ للتأكد من توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة ، فضلاً عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بتلقى أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين بشأن رفع أسعار السلع أو غير ذلك لسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.