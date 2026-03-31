مصرع مسن غرقًا أثناء محاولته إنقاذ أغنامه بقرية الشغب في الأقصر

كتب : محمد محروس

06:46 م 31/03/2026

جثة - أرشيفية

شهدت قرية الشغب التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، واقعة مأساوية، حيث لقي رجل مسن مصرعه غرقًا داخل مياه الترعة المارة بالقرية، بعد محاولته إنقاذ أغنامه التي سقطت في الترعة.

وتبين أن المتوفى يدعى أمين.و ، يبلغ من العمر 62 عامًا، ومن ذوي الهمم، حيث سقط في المياه إثر انزلاق قدمه بشكل مفاجئ أثناء محاولته إنقاذ أغنامه التي سقطت داخل المجرى المائي.

وكشفت التحريات الأولية، مدعومة بشهادات عدد من أهالي القرية، أن الرجل حاول إخراج أغنامه فانزلقت قدماه، ولم يتمكن المحيطون من اللحاق به أو إنقاذه في الوقت المناسب، ليلقى مصرعه غرقًا.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

إسنا، الأقصر قرية الشغب غرق مسن حادث غرق

فيديو قد يعجبك



كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
نصائح طبية

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
721 منشأة.. بيان من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور
أخبار مصر

721 منشأة.. بيان من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران
شئون عربية و دولية

من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران
بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
نصائح طبية

بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
زووم

على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران