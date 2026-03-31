شهدت قرية الشغب التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، واقعة مأساوية، حيث لقي رجل مسن مصرعه غرقًا داخل مياه الترعة المارة بالقرية، بعد محاولته إنقاذ أغنامه التي سقطت في الترعة.

وتبين أن المتوفى يدعى أمين.و ، يبلغ من العمر 62 عامًا، ومن ذوي الهمم، حيث سقط في المياه إثر انزلاق قدمه بشكل مفاجئ أثناء محاولته إنقاذ أغنامه التي سقطت داخل المجرى المائي.

وكشفت التحريات الأولية، مدعومة بشهادات عدد من أهالي القرية، أن الرجل حاول إخراج أغنامه فانزلقت قدماه، ولم يتمكن المحيطون من اللحاق به أو إنقاذه في الوقت المناسب، ليلقى مصرعه غرقًا.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.