قرر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة طامية لشئون المدينة، ورئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة، مركز الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية بالغرق، مركز إطسا، ورئيس الوحدة المحلية بفيديمين، مركز سنورس، ورئيس الوحدة المحلية بفانوس، مركز طامية، للتحقيق، أمام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لتقصيرهم في أداء مهام عملهم وارتفاع أعداد المتغيرات المكانية غير القانونية بنطاق عملهم.

وأكد "غنيم" أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يمس حقوق الدولة أو يسهم في تآكل الرقعة الزراعية، مشدداً أن المسئولية تكليف لا تشريف، وأن تقييم أداء رؤساء المدن والوحدات القروية يعتمد بشكل أساسي على قدرتهم في كبح جماح التعديات والتعامل الفوري مع منظومة المتغيرات المكانية، مضيفاً أن الحفاظ على أراضي الدولة خط أحمر، ولن نسمح بأي تهاون أو تخاذل في هذا الملف الحيوي.

كما أكد محافظ الفيوم، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء مهام عملهم وواجبهم الوظيفي، وسيتم توقيع الجزاء الرادع، في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب تلك المخالفات.