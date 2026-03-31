تشهد محافظة الشرقية استمرار تنفيذ مشروعاتها الخدمية والتنموية، حيث تتابع الأجهزة التنفيذية أعمال إحلال وتجديد مجزر ههيا، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، بتكلفة إجمالية تبلغ 9 ملايين جنيه.



جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.



وفي هذا السياق، أجرى الأستاذ أيمن هيكل، رئيس مركز ومدينة ههيا، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمجزر، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 77%، بما يعكس تقدماً ملحوظاً في معدلات الإنجاز.



وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، من خلال تحديث البنية التحتية، وتحسين خطوط الذبح، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.



ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.