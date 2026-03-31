معدات وفرق تدخل سريع.. مياه القليوبية تستعد لمواجهة التقلبات الجوية

كتب : أسامة علاء الدين

01:15 م 31/03/2026

أعلن المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الثلاثاء الموافق 31/3/2026، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع فروع الشركة على مستوى المحافظة، تزامنًا مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.
وأكد «فودة» أنه تم الدفع بكافة المعدات وسيارات الشفط، مع انتشار فرق الطوارئ على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وأي طوارئ قد تطرأ على شبكات الصرف الصحي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام.

وأشار إلى المتابعة المستمرة للأعمال ميدانيًا من خلال قيادات الشركة، مع رفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات، والتعامل الفوري مع أي معوقات، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان السيولة المرورية بكافة الطرق.

وشدد رئيس الشركة على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة الأفرع، لحين استقرار الأحوال الجوية، مناشدًا المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو أعطال من خلال الخط الساخن 125 أو على رقم 01200288880، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري.

