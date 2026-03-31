"أعوذ بك من موت الغفلة".. وفاة مفاجئة لشاب بعد ساعات من منشور مؤثر بالأقصر

كتب : محمد محروس

12:37 م 31/03/2026

الشاب المتوفي بإسنا

شهدت منطقة المكسر بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، واقعة مؤثرة عقب وفاة الشاب حمادة السيد جبرالله، بشكل مفاجئ وذلك بعد ساعات قليلة من نشره تدوينة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الشاب المتوفي في حسابه على فيسبوك قبل وفاته بساعات: "أعوذ بك ربي من موت الغفلة"، وهي الكلمات التي أثارت حالة من الحزن والتأثر بين أهالي المنطقة ورواد مواقع التواصل، خاصة بعد انتشار خبر وفاته بشكل واسع.
وسادت حالة من الصدمة بين أهالي إسنا، الذين نعوا الشاب الراحل بكلمات مؤثرة، مسترجعين سيرته الطيبة، ومؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة حسنة بين أبناء منطقته.
وتداول عدد من المستخدمين منشوره الأخير باعتباره رسالة مؤثرة، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

