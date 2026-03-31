كفر الشيخ- إسلام عمار:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول في كفر الشيخ، غلق إداري لبعض المحال التجارية في نطاق المدينة، وتشميعهم بالشمع الأحمر، لمخالفة ملاكهم قرار رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية في التاسعة مساء ترشيدًا للطاقة.

جاء ذلك خلال حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بشأن تنفيذ قرار غلق المحال المخالفة لقرار رئيس الوزراء في اليوم الثالث من تطبيق القرار.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور، وذلك ترشيدًا للطاقة.