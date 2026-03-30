افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات الملتقى الثاني للتوظيف والتطوير المهني تحت شعار "ابدأ التطوير... واصنع التأثير"، والذي نظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بمقر الجامعة بمدينة العبور.

حضور واسع من القيادات والشخصيات العامة

شهد الملتقى حضور عدد من القيادات، من بينهم الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، إلى جانب شخصيات عامة ونواب وممثلي شركات مشاركة.

الجيزاوي: الملتقى يربط الطلاب بسوق العمل

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الدورة الأولى للملتقى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث وفرت منصة تواصل بين الطلاب والخريجين والشركات، وأسهمت في توفير فرص عمل وتدريب، إلى جانب تعزيز ثقافة التطوير المستمر لمواكبة احتياجات سوق العمل.

دعوة للاستفادة من ورش العمل والخبرات

وأشار رئيس الجامعة إلى أن النسخة الثانية من الملتقى تعكس حرص الجامعة على إعداد خريجين قادرين على المنافسة، داعيًا الطلاب والخريجين إلى الاستفادة من ورش العمل والجلسات المهنية لبناء مستقبل مهني قوي.

التطوير الذاتي مفتاح التميز

وجه الجيزاوي الشكر للشركات المشاركة والرعاة والمتحدثين، مؤكدًا أن التطوير الذاتي هو الطريق الأساسي لتحقيق النجاح وصناعة التأثير في سوق العمل.

الملتقى منصة لبناء الوعي المهني

أكدت الدكتورة صحر عبد الرحمن، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، أن الملتقى يهدف إلى تنمية مهارات الابتكار والتفكير الريادي لدى الشباب وربطها باحتياجات سوق العمل، مما يساعدهم على تحديد مساراتهم المهنية بوضوح.

ورش تدريبية لتنمية مهارات المستقبل

شهد الملتقى مشاركة واسعة من الطلاب والخريجين وكبرى الشركات، وتضمن مجموعة من ورش العمل والجلسات المهنية خلال يومي 28 و29 مارس، وركزت على تطوير مهارات التفكير الابتكاري، والعمل الحر، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى المهارات الرقمية والشخصية اللازمة لوظائف المستقبل.