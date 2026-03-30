بقرار من جهات التحقيق، انتقلت ولاية الفصل في واقعة "مذبحة كرموز" مؤقتًا إلى أروقة الطب النفسي؛ حيث سيواجه المتهم "ر.و.م" اختبارات فحص سلامة قواه العقلية وحالته النفسية التي ستحدد مدى مسؤوليته الجنائية عن الواقعة.

خلف أبواب مستشفى العباسية للصحة النفسية، ستتولى اللجنة المختصة مهامها في فحص القوى العقلية والنفسية للشاب الذي يُنسب إليه إنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة، في إجراءات تهدف لبيان مدى إدراكه لنتائج أفعاله وقت وقوع الجريمة.

45 يومًا تحت الفحص

وفقا للإجراءات المتبعة تبدأ مرحلة إيداع المتهم فترة ملاحظة لا تتجاوز 45 يومًا، وفقًا لنص المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث يُحتجز في مكان مخصص تحت رقابة طبية وسلوكية دقيقة على مدار الساعة.

وخلال هذه المدة، لا يكتفي الأطباء بالحديث المباشر مع المتهم، بل يرصدون السمات السلوكية العفوية في تعامله اليومي مع طاقم التمريض وأثناء نومه وتناوله الطعام، للتأكد من اتساق حالته مع الأنماط العلمية للأمراض الذهانية، واستبيان ما إذا كان المتهم يعاني من خلل عقلي أدى لفقدان الإدراك، أم أنه كان مدركًا تمامًا لنتائج تصرفاته.

رؤية دفاع المتهم: الخضوع النفسي والمنطق السلوكي

في المقابل، تطرح المحامية أماني إبراهيم، دفاع المتهم، زاوية فنية تعتمد على "المنطق السلوكي" المحيط بالواقعة؛ حيث تتساءل عن تفسير بقاء الشاب بجوار الجثامين لمدة خمسة أيام كاملة دون طلب استغاثة أو محاولة هرب، وهو ما تراه قرينة يبحثها الأطباء لتحديد سلامة العمليات العقلية لديه؛ وتتمسك الدفاع بفرضية وجود حالة من "الخضوع والسيطرة النفسية" المسلوبة الإرادة.

وأشارت في تصريحات صحفية لمصراوي، إلى أن اختيار المتهم الصعود للطابق الـ 13 لمحاولة الانتحار بدلًا من الطابق السادس (محل الواقعة) قد يعكس اضطرابًا في إدراك النتائج، وما إذا كان المتهم قد نفذ "ميثاق موت" مزعوم تحت تأثير مباشر من الأم.

السيناريوهات القانونية

بناءً على التقرير الطبي المنتظر، - وفقا لدفاع المتهم - يترقب المسار القضائي ثلاثة سيناريوهات قانونية حددتها مواد قانون العقوبات المصري؛ السيناريو الأول هو "المسؤولية الكاملة" في حال ثبتت سلامة القوى العقلية، وهنا يواجه المتهم العقوبة المقررة قانونًا للقتل العمد مع سبق الإصرار والتي تصل إلى الإعدام شنقًا.

والسيناريو الثاني هو "انعدام المسؤولية الجنائية"، إذا ثبت إصابته بمرض عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار وقت الواقعة، مما يترتب عليه حكم بالبراءة مع الإيداع الإلزامي بالمستشفى لخطورته الإجرامية.

أما السيناريو الثالث، فهو "المسؤولية الناقصة"، ويتحقق إذا ثبت وجود اضطراب نفسي قلل من إدراكه دون إعدامه، وهو ما يمنح المحكمة سلطة تقديرية لاعتبار ذلك ظرفًا مخففًا للعقوبة.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية إلى بلاغ بمحاولة شاب الانتحار من الطابق الـ 13 بمنطقة كرموز في الإسكندرية، وعقب إنقاذه، كشفت المعاينة عن وجود 6 جثامين داخل شقة الأسرة بالطابق السادس في حالة تعفن رمي.

وأظهرت التحقيقات أن الأسرة كانت تمر بضغوط حادة نتيجة انفصال الأب المقيم بالخارج وامتناعه عن الإنفاق، بالتزامن مع إصابة الأم بالسرطان.

وحسب ما ورد في التحقيقات وأقوال المتهم، فقد ادعى وجود اتفاق مسبق مع والدته لإنهاء حياة الأسرة جميعًا هربًا من ظروف المعيشة، حيث قاما بتنفيذ الواقعة معًا في 17 مارس الماضي باستخدام شفرات حلاقة، لتنتهي حياة الأم وباقي الأشقاء، ويظل المتهم قيد انتظار التقرير الطبي الذي سيحسم مدى مسؤوليته القانونية في تلك الواقعة.

