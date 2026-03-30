شهدت قرية "الكفاح" التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، واقعة خطأ طبي كاد أن يودي بحياة طفل صغير، إثر تلقيه جرعة دوائية بطريقة خاطئة داخل إحدى الصيدليات.

وبدأت الواقعة حينما تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا عاجلًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل إلى مستشفى الفرافرة المركزي في حالة صحية غير مستقرة نتيجة ممارسات طبية خاطئة.

تفاصيل الخطأ الطبي داخل الصيدلية

كشفت التحريات الأولية والمعاينة الطبية عن إصابة الطفل "م.م.ن"، البالغ من العمر 4 أعوام، باضطراب شديد في حالته الصحية وتدهور في الوظائف الحيوية.

وجاء ذلك إثر إعطائه حقنة دواء "فالكورين" (Valkorin) عن طريق العضل بدلاً من استخدامها عبر "جهاز الاستنشاق" (النيبولايزر)، وهو ما جرى داخل إحدى الصيدليات بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، مما أدى إلى رد فعل عكسي من جسد الطفل الصغير تجاه المادة الفعالة المصممة للجهاز التنفسي وليس للحقن المباشر.

تدخل طبي سريع لإنقاذ الحالة

وفور وصول الطفل إلى المستشفى، جرى نقله على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ لتلقي العناية الطبية الفائقة. وأكدت المصادر الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي أن الطفل وضع تحت الملاحظة الطبية المستمرة لمدة 24 ساعة تحت إشراف طبيب إخصائي أطفال، لضمان استقرار علاماته الحيوية وتجنب أي مضاعفات قد تؤثر على عضلة القلب أو الجهاز التنفسي، وجرى تقديم الرعاية اللازمة له حتى استقرار حالته.

تُعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على قضية "إعطاء الحقن في الصيدليات" التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2022، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية قراراً ينظم عملية إعطاء الحقن في الصيدليات، وذلك بعد حوادث مماثلة أدت إلى حالات وفاة بسبب الحساسية أو الأخطاء في طريقة الحقن.

ويحظر القانون ممارسة أي عمل طبي داخل الصيدليات إلا في حالات الطوارئ القصوى وبشرط وجود شهادات تدريبية معتمدة، حيث تكررت حوادث "صدمة الحساسية" والأخطاء الدوائية في المحافظات الحدودية والنائية نتيجة نقص الوعي الطبي أو الاستعانة بغير المتخصصين.