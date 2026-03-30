نفت إيران مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف محطة لتحلية المياه في الكويت، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء العملية.

وقال المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، في بيان، إن استهداف المنشأة تم "تحت ذريعة اتهام إيران"، معتبرًا أن الهجوم يعكس ما وصفه بـ"سلوك عدائي" من جانب إسرائيل.

وأضاف البيان أن القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، إلى جانب المنشآت العسكرية والأمنية والاقتصادية الإسرائيلية، ستظل ضمن نطاق الاستهداف، بحسب تعبيره.

كما دعا البيان دول المنطقة إلى توخي الحذر مما وصفه بمحاولات لزعزعة الاستقرار، مطالبًا بإنهاء الوجود الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.