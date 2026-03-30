إيران تنفي استهداف محطة تحلية بالكويت وتتهم إسرائيل بالهجوم

كتب : وكالات

04:18 م 30/03/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

نفت إيران مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف محطة لتحلية المياه في الكويت، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء العملية.

وقال المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، في بيان، إن استهداف المنشأة تم "تحت ذريعة اتهام إيران"، معتبرًا أن الهجوم يعكس ما وصفه بـ"سلوك عدائي" من جانب إسرائيل.

وأضاف البيان أن القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، إلى جانب المنشآت العسكرية والأمنية والاقتصادية الإسرائيلية، ستظل ضمن نطاق الاستهداف، بحسب تعبيره.

كما دعا البيان دول المنطقة إلى توخي الحذر مما وصفه بمحاولات لزعزعة الاستقرار، مطالبًا بإنهاء الوجود الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.

إيران الكويت حرب إيران إيران وأمريكا

