إعلان

حزب الله: استهدفنا مستوطنات وتجمعات لجيش الاحتلال جنوب لبنان

كتب : مصراوي

05:32 م 30/03/2026

حزب الله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حزب الله اللبناني في تسعة بيانات منفصلة، اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا مستوطنتي كريات شمونة ويرؤون وقاعدة فيلون الإسرائيلية وتجمّعات لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ في بلدات القنطرة وعيناتا ودير سريان في جنوب لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات سابقة، اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا مستوطنتي المطلة و دوفيف، وموقعي الغجر ومشمار الكرمل، وثكنة شوميرا، في إسرائيل، واستهدفوا تجمّعًات لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ في مستوطنتي أفيفيم وكريات شمونة الإسرائيلية، وفي بلدتي الخيام والعديسة في جنوب لبنان.

كما استهدفوا قاعدة جليلوت، وقاعدة حيفا البحرية الإسرائيلية، و تجمّعًات لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ في موقع المالكية الإسرائيلي بصليات صاروخية.

كما أعلن حزب الله في بيانات سابقة، اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية في بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، ودبّابة ميركافا في بلدة الطيبة الجنوبية، وتجمّعًا لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ في بلدة دير سريان في جنوب لبنان، بالصواريخ وقذائف المدفعيّة والمسيّرات الانقضاضيّة.

جدير بالذكر أن الطيران الإسرائيلي يشن منذ فجر الثاني من مارس، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، وعددا من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان، وامتدّت الغارات إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان، وبدأ الجيش الإسرائيلي منذ أيام تحركا في جنوب لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان الجيش الإسرائيلي حزب الله لبنان وإسرائيل

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

