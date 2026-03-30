لمناقشة الطب الشرعي.. تأجيل محاكمة المتهمة بقتل عروس بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

06:35 م 30/03/2026

محكمة جنايات بورسعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، إلى اليوم الثاني من دور شهر أبريل، لاستكمال نظر القضية.

استدعاء شهود الإثبات

وجاء قرار التأجيل لمناقشة الطبيب الشرعي بشأن الملابسات الفنية للواقعة، إلى جانب استدعاء شهود الإثبات للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة.

استدعاء خطيب المجني عليها

كما تضمن قرار المحكمة استدعاء خطيب المجني عليها «محمود»، وكذلك «ليلى» الشهيرة بـ«شهد»، وذلك ضمن الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع.

اتفاق دفاع الطرفين

وكان محامو المتهمة وأسرة المجني عليها قد توافقوا على تقديم طلبات مشتركة، أبرزها مناقشة الطبيب الشرعي واستدعاء الشهود، في محاولة للوصول إلى الحقيقة الكاملة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى فبراير 2025، حينما عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها، أثناء تواجدها برفقة أسرتها لتناول الإفطار.

اعترافات وتحقيقات سابقة

وكانت المتهمة، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، قد أقرت خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياتها، فيما كشفت أوراق القضية تفاصيل الاعتداء الذي أسفر عن الوفاة.

محكمة جنايات بورسعيد عروس بورسعيد قاتلة عروس بورسعيد

