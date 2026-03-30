أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة بمدينة قها بحضور اللواء وائل طاهر المشرف على المدينة، شملت متابعة القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من تنفيذ التوجيهات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة قها، حيث اطلع على معدلات الإنجاز في ملفات تراخيص البناء وطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على أملاك الدولة، مع فتح حوار مباشر مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم حول جودة الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات.

التأكيد على حسن معاملة المواطنين وسرعة الإنجاز

وشدد المحافظ على العاملين بالمركز بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم، موجهاً بسرعة إنهاء الطلبات والتعامل الفوري مع الشكاوى، مؤكداً أن رضا المواطن يمثل المعيار الأساسي لتقييم أداء الجهاز التنفيذي.

متابعة الخدمات الصحية بالعيادات الشاملة

وانتقل المحافظ إلى العيادات الشاملة للتأمين الصحي بمدينة قها، حيث تابع انتظام صرف الأدوية للمواطنين داخل الصيدلية الملحقة بالعيادات، وراجع جودة الخدمة وأداء العاملين، مشدداً على تقديم التيسيرات اللازمة خاصة لكبار السن والمرضى لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة.

تفقد المدارس وتحسين البيئة التعليمية

اختتم المحافظ جولته بزيارة مدرسة مجمع قها الابتدائية المشتركة ومدرسة قها التجريبية للغات، حيث تفقد الفصول الدراسية والمرافق، ووجه بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب بما يدعم العملية التعليمية والأنشطة المدرسية، مع تكثيف أعمال النظافة وزيادة صناديق القمامة لتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الطلاب.

استمرار الجولات الميدانية لضمان جودة الخدمات

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الجولات الميدانية بجميع المدن والقرى لمتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير في أداء المهام الوظيفية، بما يحقق الصالح العام ويرفع كفاءة منظومة العمل التنفيذي.