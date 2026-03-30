توفي عمر محمد صديق، رئيس قطاع التعليم الابتدائي بإدارة أبوتيج التعليمية، اليوم الاثنين، بعد تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة وتوقف في عضلة القلب، وذلك أثناء وجوده في خط سير لمتابعة مدرسة ماجدة جبرائيل الابتدائية بقرية النخيلة التابعة للإدارة. وتوفي الفقيد فور دخوله مستشفى أبوتيج.

وقدّم محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وجميع قيادات المديرية، خالص التعازي لأسرة الفقيد ولجميع العاملين بالتعليم الابتدائي والإدارة التعليمية، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

توجيهات بدعم أسرة الفقيد وصرف مستحقاته

وكلف دسوقي وكيل إدارة أبوتيج التعليمية، محمد العجان، بتقديم جميع أوجه الدعم لأسرة الفقيد، وتولي متابعة ترتيبات تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء في مسقط رأسه بقرية النخيلة، إلى جانب التنسيق مع نقابة المعلمين بأسيوط لضمان سرعة صرف مستحقات الراحل.