اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها-فيديو

كتب : طارق الرفاعي

10:16 ص 30/03/2026
    فاطمة وخطيبها
    فاطمة المجني عليها

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، وذلك داخل منزل أسرة خطيبها جنوب المحافظة، في واحدة من القضايا التي أثارت الرأي العام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر فبراير 2025، وتحديدًا ثالث أيام شهر رمضان المبارك، حينما عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار معهم.

اعترافات المتهمة

وأقرت المتهمة "دعاء" خلال التحقيقات - وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها - بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن دافع الجريمة كان خلافًا بينهما حول شقة، تطور إلى مشادة حادة يوم الحادث.

تفاصيل الاتهام

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة دفعت المجني عليها بعنف، ما أدى إلى سقوطها أرضًا، ثم اعتدت عليها بالضغط على جسدها، قبل أن تستخدم "شال" المجني عليها في خنقها حتى فارقت الحياة.

إحالة للمحاكمة

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة استمرت في شد "الشال"حول عنق المجني عليها لنحو دقيقتين، ما تسبب في وفاتها وفقًا لتقرير الطب الشرعي، لتقرر النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.

بدء أولى جلسات المحاكمة

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة اليوم الاثنين الموافق 30 مارس أولى جلسات نظر القضية، وسط ترقب واسع لمجريات المحاكمة وما ستسفر عنه من قرارات.

