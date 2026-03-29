"جثمانه اتقسم نصين".. حادث مأساوي لفلاح على قضبان القطار بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

09:05 م 29/03/2026

لقي فلاح مسن مصرعه، اليوم الأحد، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان الفلاح يرافقه الماشية الخاصة به وقت الحادث.

انشطار الجسد بين القضبان والمياه

أسفر الاصطدام عن انشطار جسد الفلاح إلى نصفين، حيث سقط جزء على قضبان السكة الحديد، فيما اندفع الجزء الآخر إلى مياه بحر بركة السبع المجاور لمكان الحادث.

جهود البحث والإنقاذ

يكثف فريق الإنقاذ النهري جهوده حاليًا، من خلال أعمال تمشيط موسعة للمياه بمشاركة غواصين، في محاولة للعثور على الجزء المفقود من الجثمان، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية.

