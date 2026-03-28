أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حصاد جهودها خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2026، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية.

36 ألف خدمة طبية خلال العيد

سجلت مستشفيات المديرية إجمالي 36756 خدمة طبية متنوعة، شملت 12853 حالة تردد على أقسام الطوارئ والاستقبال، و118 عملية جراحية، إلى جانب 6190 تحليلًا معمليًا، و3797 أشعة عادية، و1349 أشعة مقطعية، فضلاً عن استقبال 8917 مترددًا بالعيادات المسائية.

التعامل مع الحوادث والحالات الحرجة

تعاملت الفرق الطبية مع 46 حادثًا، و187 حالة بالعناية المركزة، و43 حالة حضانات، و24 حالة حروق، و3 حالات سموم، بالإضافة إلى إجراء 2699 جلسة غسيل كلوي، وصرف 232 كيس دم للمرضى.

جاهزية الرعاية الأساسية والوقائية

نفذت فرق الرعاية الأساسية مرورًا على 832 وحدة صحية، والتعامل مع 416 حالة طوارئ، وتطعيم 363 طفلًا، إلى جانب سحب عينات من مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من سلامتها، دون تسجيل أي حالات تسمم غذائي خلال فترة العيد.

مبادرات صحية وخدمات مجتمعية

قدمت المبادرات الرئاسية 5549 خدمة طبية استفاد منها 3892 مواطنًا، شملت متابعة الأمراض المزمنة، وصحة المرأة، والكشف المبكر عن الأورام، إلى جانب تحريك 330 فرقة طبية متنقلة للوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق.

رقابة مشددة على المنشآت الصحية

كثفت مديرية الصحة المرور الميداني على المستشفيات والوحدات الصحية، حيث تم تنفيذ 85 مرورًا من إدارة الصيدلة، و67 مرورًا من إدارة المتابعة، و10 مرورات لسلامة المرضى، مع التأكد من توافر الأدوية وجاهزية الأجهزة الطبية.

التوعية وخدمات إضافية

نفذت إدارة الإعلام والتربية السكانية نحو 1500 جلسة توعوية استهدفت 18 ألف مواطن، إلى جانب تقديم 520 خدمة في مجال طب الأسنان، والتأكد من جاهزية أقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات.

تأكيد على استمرار الجاهزية

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن ما تحقق خلال إجازة العيد يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتزامها، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.