أُصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها داخل ترعة بطريق أبو المطامير عند الكيلو 71، بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة سارة ربيع عبد السلام، 19 عام، ارتجاج وسحجات متفرقة، محمد سعيد أبو الريش، 25 عام، نزيف بالمخ، محمد توفيق عبد الهادي، 16 عام، كدمات وسحجات متفرقة، حسين إبراهيم عاشور، 16 عام، سحجات متفرقة بالجسم.

الإجراءات القانونية

نقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.