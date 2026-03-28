بالأسماء.. 4 مصابين في سقوط ميكروباص داخل ترعة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:28 م 28/03/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

أُصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها داخل ترعة بطريق أبو المطامير عند الكيلو 71، بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة سارة ربيع عبد السلام، 19 عام، ارتجاج وسحجات متفرقة، محمد سعيد أبو الريش، 25 عام، نزيف بالمخ، محمد توفيق عبد الهادي، 16 عام، كدمات وسحجات متفرقة، حسين إبراهيم عاشور، 16 عام، سحجات متفرقة بالجسم.

الإجراءات القانونية

نقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليس إنتر ميامي.. فابريزيو رومانو يتحدث عن وجهة صلاح المقبلة
رياضة عربية وعالمية

ليس إنتر ميامي.. فابريزيو رومانو يتحدث عن وجهة صلاح المقبلة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
أخبار مصر

هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
عبدالرحيم كمال يعلق على أداء زيزو وإمام عاشور مع المنتخب الوطني
زووم

عبدالرحيم كمال يعلق على أداء زيزو وإمام عاشور مع المنتخب الوطني
فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
شئون عربية و دولية

فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
شئون عربية و دولية

إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي

أخبار

المزيد

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب