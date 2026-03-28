لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم، في حادث تصادم دراجة نارية بأحد المارة في نطاق حي الأربعين بمحافظة السويس، حيث جرى نقل المصاب إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ وتحرك سريع للإسعاف

كان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم عند ميدان الترعة، إثر اصطدام دراجة نارية بأحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود مصابين.

تفاصيل الحادث

وأوضحت المعاينة أن الحادث وقع أثناء عبور المجني عليه شارع الجيش، حيث صدمته دراجة نارية يقودها عامل توصيل طلبات بسرعة زائدة، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بقوة الاصطدام.

بيانات المتوفى

وكشفت التحريات أن المتوفى يُدعى خليفة السيد خليفة، يبلغ من العمر 41 عامًا، يعمل "أرزقي"، ويعول والدته وأشقائه الصغار، حيث تزامن مروره بالطريق مع قدوم الدراجة النارية بسرعة كبيرة.

حالة المصاب

وقال مصدر طبي إن المصاب، وهو قائد الدراجة النارية، جرى نقله إلى قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي، حيث تبين إصابته بكسور في الساقين، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

إجراءات قانونية

فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بعد توقيع الكشف الطبي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.