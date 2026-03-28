شدد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على بدء تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق المحال العامة في تمام التاسعة مساءً اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس، وذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق الانضباط وتنظيم العمل داخل الأنشطة التجارية.

مواعيد الغلق والاستثناءات المقررة

وأوضح المحافظ أن القرار ينص على غلق جميع المحال والأنشطة التجارية يوميًا في التاسعة مساءً، على أن تمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، أسوة بما يُطبق في باقي المحافظات، كما أكد استمرار خدمات “التيك أواي” وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

أنشطة مستثناة لضمان استمرار الخدمات الأساسية

وأشار اللواء محمد علوان إلى استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من قرار الغلق، تشمل الصيدليات، والسوبر ماركت، والبقالة، والمخابز، ومحال الخضروات والفاكهة، لضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

تكثيف الحملات للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق

وفي سياق متصل، وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية بتكثيف الحملات الرقابية والمرور اليومي على المحال العامة والكافيهات والأنشطة المختلفة، لمتابعة الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

التوعية بالقرار وتجنب المخالفات

وأكد المحافظ على أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المحال التجارية لتوعيتهم بآليات تطبيق القرار ومواعيد الغلق، بما يعزز الالتزام الطوعي ويجنب الوقوع في المخالفات، مع ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان التنفيذ الفعّال.

دعوة للالتزام ودعم جهود الدولة

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط والتنمية، داعيًا أصحاب المحال والمواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات التنفيذية.