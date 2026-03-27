إنذارات رسمية وتحذير للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:11 م 27/03/2026

مواعيد الغلق

أصدرت الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف، إنذارات رسمية إلى أصحاب الأنشطة التجارية والمحال، بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد عمل المحال.

مواعيد الغلق الجديدة للمحال

وأكدت الوحدات المحلية أن مواعيد الغلق اليومية تبدأ من الساعة 9 مساءً، على أن تمتد حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، في إطار تنظيم حركة العمل داخل المدن وتحقيق الانضباط العام.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشددت الجهات التنفيذية على أنه في حال عدم الالتزام بالمواعيد المقررة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محاضر فورية للمخالفين دون تهاون.

وأهابت الوحدات المحلية بجميع أصحاب المحال والأنشطة التجارية ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحقيق الصالح العام، والحفاظ على المظهر الحضاري والنظام داخل نطاق المحافظة.

