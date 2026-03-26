قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على عاطل، بعد إدانته بانتحال صفة نجل شقيقته، في محاولة للتهرب من تسجيل حكم قضائي صادر ضده في قضية مخدرات.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد المالك، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية رقم 12629 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط إلى أنه أثناء قيام رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط بإنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهم "حسن. خ. ث" في القضية رقم 1512 لسنة 2025 جنايات ثان، والصادر فيها حكم بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة مخدرات، تبيّن أن الشخص الذي نفّذ العقوبة ليس المحكوم عليه الحقيقي.

كشف الهوية الحقيقية

أظهرت الفحوص أن المتهم الحقيقي هو "محمد. س. أ"، عاطل، وله سوابق جنائية في 20 قضية متنوعة، حيث انتحل شخصية نجل شقيقته ليقضي العقوبة باسمه، بهدف عدم تسجيل الحكم في صحيفته الجنائية.

تفاصيل التحريات

وأوضحت التحريات، التي أجراها وكيل فرع بحث وسط أسيوط، أن المتهم استخدم الاسم المزوّر في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة، قاصدًا إخفاء هويته الحقيقية وإلصاق الحكم الجنائي بنجل شقيقته، من خلال تزوير بيانات رسمية وتقديمها للجهات المختصة.

الحكم النهائي

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات والأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.