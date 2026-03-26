قال المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية تواجه في الوقت الراهن تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية، رغم أن مساهمتها في الانبعاثات الكربونية العالمية لا تذكر.

مبادرة ائتلاف من أجل الإسكندرية

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات إطلاق مبادرة "ائتلاف من أجل الإسكندرية"، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحدّ من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز قدرة المدن على التكيف مع التغيرات المناخية والحدّ من مخاطر الكوارث.

وأشار المحافظ إلى أن المدينة شهدت خلال السنوات الأخيرة زيادة الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية، تمثلت في زيادة كثافة الأمطار، وتكرار العواصف، وارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات فعالة للتعامل مع تلك التحديات، خاصة في ظل الطبيعة الساحلية للمدينة وكثافة التركز السكاني على الشريط الساحلي.

استراتيجية مصر للتغير المناخي 2050

وأكد أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لمواجهة هذه التحديات، في إطار استراتيجية مصر للتغير المناخي 2050 ورؤية مصر 2030، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى للتكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى تنفيذ مشروع متكامل لإدارة مياه الأمطار، إلى جانب 9 مشروعات لحماية الشواطئ من ظاهرة النحر، إلى جانب تنفيذ حواجز أمواج خرسانية، وإنشاء ألسنة بحرية، ورفع كفاءة كورنيش البحر، بما يسهم في حماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية من مخاطر الغمر وارتفاع الأمواج.

أنظمة الإنذار المبكر

وأضاف المحافظ أن إطلاق "ائتلاف من أجل الإسكندرية" يمثل خطوة استراتيجية فارقة نحو توحيد الجهود بين كافة الشركاء، من خلال منصة متكاملة لتبادل الخبرات وحشد الموارد، بما يدعم بناء مدينة أكثر مرونة وقدرة على الصمود، عبر تطوير البنية التحتية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، ورفع الوعي المجتمعي.

تأتي المبادرة في إطار تنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة SDG's والذي يتمثل في جعل المدن والمجتمعات المحلية مستدامة وآمنة وقادرة على الصمود، وتهدف إلى بناء القدرات المحلية لمدينة الإسكندرية، وتحويلها إلى مركز إقليمي للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث بحلول عام 2030.

ممثلو الأمم المتحدة

حضر إطلاق المبادرة وفد رفيع المستوى من ممثلي الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والمحليين، من بينهم إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وساندرا إملنج، مديرة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر.