رغم الطقس السيئ.. إقبال على كورنيش السويس للاستمتاع بأجواء الشتاء

كتب : علي عبد المنعم

04:33 م 25/03/2026
    الأسر على الكورنيش
    الأسر فضلت الخروج للاستمتاع بالاجواء الشتوية
    البحر حصيرة
    توافد الأسر على الكورنيش
    الأسر على كورنيش السويس

رغم موجة الطقس السيئ وسقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة وامطار غزيرة، شهدت محافظة السويس إقبالًا ملحوظًا من الأسر على الخروج إلى كورنيش السويس، للاستمتاع بالأجواء الشتوية ورائحة الأمطار التي ملأت شوارع المدينة.

إقبال على الكورنيش وأجواء مميزة

وتوافدت الأسر على كورنيش السويس في مشهد لافت، حيث بدت مياه خليج السويس هادئة بشكل كبير، حتى وصفها الأهالي بـ"الحصيرة"، ما شجع المواطنين على الخروج، خاصة مع نشاط خفيف للرياح، في يوم توقفت فيه الدراسة حرصًا على سلامة الطلاب من تقلبات الطقس.

واستغلت العديد من الأسر الأجواء الممطرة في تناول الإفطار على الكورنيش، وسط حالة من البهجة والاستمتاع بالأجواء الشتوية النادرة نسبيًا في المحافظة.

أمطار متفاوتة وجهود لرفع المياه

وتعرضت المحافظة لسقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، خاصة في المناطق القريبة من ساحل خليج السويس، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى نشر سيارات الكسح لرفع تجمعات المياه من الشوارع، إلى جانب تطهير شنايش وبالوعات الصرف.

انتظام الملاحة البحرية رغم موجة الطقس

ورغم تأثير موجة الطقس، لم تتأثر حركة الملاحة البحرية، حيث استمر العمل بشكل طبيعي في موانئ بورتوفيق والأدبية والسخنة والزيتيات، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ دون تعطيل.

رفع درجة الاستعداد بالمحافظة

وفي السياق، أعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات الطقس، مع توزيع سيارات كسح المياه في المناطق السكنية للتعامل الفوري مع أي تجمعات، إلى جانب التنسيق الكامل مع الشبكة الوطنية للطوارئ والأزمات لضمان سرعة التدخل في الحالات الطارئة.

