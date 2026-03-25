لزيادة فرص القطاع الخاص.. تفاصيل لقاء مدير جهاز مستقبل مصر مع وزير المالية

كتب : عمرو صالح

04:22 م 25/03/2026

استقبل الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الأربعاء بمقر الجهاز، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون بين وزارة المالية والجهاز لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

وشهد اللقاء مناقشات حول عدة محاور رئيسية تتعلق بدعم نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل، وتشجيع الاستثمارات التي تخلق فرص عمل مستدامة للشباب، إلى جانب بحث آليات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يتوافق مع السياسات المالية للدولة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، على تطلع وزارة المالية للتعاون والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر في كافة الأنشطة التى تساند وتعزز النمو الاقتصادي الوطني من خلال تنفيذ العديد من للمشروعات التنموية القادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وتسهيل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للدولة وأصولها بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية.

وقال المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من جانبه، إن التعاون مع وزارة المالية يمثل خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة التنمية الشاملة، مؤكدًا حرص الجهاز على تنفيذ مشروعات قومية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وأضاف أن الجهاز يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع إتاحة فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

جهاز مستقبل مصر وزير المالية أحمد كجوك الدكتور بهاء الغنام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

