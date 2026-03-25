أجرت قيادات قطاع المياه الجوفية جولة ميدانية موسعة بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة جاهزية منشآت الحماية من أخطار السيول، وذلك في ظل توقعات بسقوط امطار غزيرة خلال الساعات المقبلة ضمن موجة الطقس التي تشهدها عدة محافظات.

جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات

وشملت الجولة تفقد عدد من السدود والبحيرات الصناعية، للتأكد من كفاءتها الفنية بعد تعرض بعض مدن المحافظة لعاصفة ممطرة خلال الأيام الماضية، ومدى قدرتها على استيعاب كميات المياه المتوقعة، في ظل تحذيرات من استمرار الطقس السيئ.

نجاح منظومة الحماية من السيول

وأكد أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أن منشآت الحماية أثبتت كفاءة كبيرة في حماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية والدينية والأثرية، إلى جانب تقليل مخاطر السيول على المواطنين، وتحويل مياه الأمطار إلى مورد مائي يمكن الاستفادة منه.

حصاد ضخم من مياه الأمطار والسيول

وأوضح أن العاصفة الأخيرة أسفرت عن حصاد نحو 2 مليون متر مكعب من المياه داخل نطاق مدينة سانت كاترين، توزعت بين عدة منشآت، أبرزها سد سيلف رقم 2، والبحيرات الصناعية، وسدود سعال والأسباعية، إضافة إلى البحيرات الجبلية، وهو ما يعكس كفاءة هذه المشروعات في استيعاب كميات كبيرة من المياه.

رفع حالة الطوارئ والاستعداد الكامل

وأشار إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، مع تطهير مجاري السيول ورفع الإطماءات منها بالتنسيق مع الجهات المحلية، لضمان جاهزية المنشآت لاستقبال أي كميات إضافية من المياه خلال موجة الطقس الحالية.

كما يجري التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة ناتجة عن الطقس السيئ، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

تحويل الأمطار إلى مورد مائي مستدام

وأكدت الجهات المختصة أن مشروعات الحماية ساهمت في تحويل مياه أمطار والسيول من مصدر خطر إلى مورد مهم لتغذية الخزان الجوفي السطحي، بما يدعم احتياجات التجمعات البدوية من المياه لأغراض الشرب والزراعة.

تطوير منشآت الحماية بطور سيناء

وفي السياق ذاته، تم الانتهاء من إنشاء عدد من منشآت الحماية بمدينة طور سيناء، تضمنت 3 سدود و5 بحيرات صناعية بسعة إجمالية تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب، ما يعزز قدرة المحافظة على مواجهة امطار غزيرة والسيول مستقبلًا.