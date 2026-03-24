خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، عقب وفاة الطفلة أروى محمود، بعد فترة من المرض، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي الذين كانوا يتمنون شفائها وعودتها لحياتها الطبيعية.

عرفت الطفلة بين أبناء القرية بطيبتها وابتسامتها الدائمة، حيث أكد الأهالي أنها كانت محبوبة من الجميع، وتتميز بوجه بشوش يترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من يراها، رغم صغر سنها ومعاناتها مع المرض.

ورغم حالتها الصحية، كانت أروى مثالًا للصبر، حيث تمسك أهلها والأهالي بالأمل في شفائها، وامتلأت الدعوات لها خلال الفترة الماضية، قبل أن يأتي خبر وفاتها الذي خيم بالحزن على الجميع.

تشييع الجثمان

وشيع الأهالي جثمان الطفلة من مسجد القصاص، أحد أكبر مساجد القرية، وسط حضور كبير وحالة من البكاء والدعوات لها بالرحمة والمغفرة.

دعوات بالرحمة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفلة، مصحوبة بالدعاء لها بأن يجعلها الله من أهل الجنة، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، مؤكدين أنها ستكون شفيعة لهم يوم القيامة.