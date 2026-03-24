"القرية كلها تبكي عليها".. وفاة الطفلة أروى محمود تُحزن أهالي كفر طنبدي بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:26 م 24/03/2026

الطفلة المتوفاة أروى

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، عقب وفاة الطفلة أروى محمود، بعد فترة من المرض، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي الذين كانوا يتمنون شفائها وعودتها لحياتها الطبيعية.

عرفت الطفلة بين أبناء القرية بطيبتها وابتسامتها الدائمة، حيث أكد الأهالي أنها كانت محبوبة من الجميع، وتتميز بوجه بشوش يترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من يراها، رغم صغر سنها ومعاناتها مع المرض.

ورغم حالتها الصحية، كانت أروى مثالًا للصبر، حيث تمسك أهلها والأهالي بالأمل في شفائها، وامتلأت الدعوات لها خلال الفترة الماضية، قبل أن يأتي خبر وفاتها الذي خيم بالحزن على الجميع.

تشييع الجثمان

وشيع الأهالي جثمان الطفلة من مسجد القصاص، أحد أكبر مساجد القرية، وسط حضور كبير وحالة من البكاء والدعوات لها بالرحمة والمغفرة.

دعوات بالرحمة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفلة، مصحوبة بالدعاء لها بأن يجعلها الله من أهل الجنة، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، مؤكدين أنها ستكون شفيعة لهم يوم القيامة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
زووم

بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
ملك مصر.. كيف ودعت الجماهير محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

ملك مصر.. كيف ودعت الجماهير محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول؟
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
نصائح طبية

لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
اقتصاد

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)

