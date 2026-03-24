عقدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وخلال الاجتماع، شددت مديرة المديرية على ضرورة التنفيذ الفوري والدقيق لآليات متابعة غياب الطلاب، مع تسجيله و حصره يوميًا داخل المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات الغياب غير المبرر، إلى جانب الالتزام بإجراء التقييمات المدرسية بصورة يومية ومنتظمة، بما يضمن قياس نواتج التعلم بشكل حقيقي.

واستعدادًا لانطلاق امتحانات الاختبار الأول للفصل الدراسي الثاني، والمقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 29 مارس، أكدت على ضرورة الاستمرار في تحقيق الانضباط المدرسي حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، مع تفعيل آليات المتابعة اليومية داخل المدارس، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة تدعم التحصيل الدراسي وترتقي بمستوى الأداء التعليمي.

وشددت على التزام المتابعين والموجهين ومديري المراحل بتنفيذ خطط المتابعة الميدانية بدقة، بدءًا من طابور الصباح وحتى نهاية اليوم الدراسي، مع إعداد تقارير دورية بنتائج المتابعة، ومراجعة تنفيذ التوصيات السابقة، والعمل الفوري على معالجة أي سلبيات يتم رصدها.

كما أكدت على أهمية متابعة تنفيذ التقييمات المدرسية، وتفعيل قاعات «مناهل المعرفة» وبرامج التطوير، إلى جانب الاشراف على تطبيق البرامج العلاجية المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم للطلاب ضعاف المستوى، مع تفعيل الأنشطة التربوية في مختلف المجالات؛ لجذب الطلاب إلى المدارس.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد لقاء تشاوري مع أولياء الأمور يوم 8 أبريل المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية، لمناقشة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وبحث سبل التعاون المشترك لضمان تحسين مستوى الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل.

وفي ختام الاجتماع، شددت على ضرورة عقد اجتماعات عاجلة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع مديري المدارس، لنقل التعليمات والتوجيهات بكل دقة، والتأكيد على تنفيذها دون تهاون، مع تعميمها على جميع المعلمين، والالتزام الكامل بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق، خاصة فيما يتعلق باستهلاك المياه والكهرباء، في إطار تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد داخل المؤسسات التعليمية.

حضر الاجتماع عصام رجب، مدير التعليم العام بالمديرية، وماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية والتجريبية للغات، و أحمد عبد العزيز، مدير إدارة المتابعة، ومحمود جلال، مدير مكتب مدير المديرية، و محمد محمود، مدير التعليم الفني، و أيمن محمد أبوزيد، وكيل إدارة العلاقات العامة والإعلام.