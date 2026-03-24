أسفرت حملة تفتيشية مكبرة بمدينة منوف عن ضبط ما يزيد عن نصف طن من اللحوم والدواجن المفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين.

تفاصيل الحملة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف الحملة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين، واستهدفت المرور على محلات الجزارة وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، لرصد أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء.

ضبط كميات فاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المفرومة غير الصالحة، والتي لا تحمل أي بيانات توضح مصدرها، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين حال تداولها بالأسواق.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للتصدي لمروجي السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

حماية المواطنين أولوية

وأكد محافظ المنوفية أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري، وضمان وصول سلع آمنة وصالحة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.