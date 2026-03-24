إعلان

ضبط نصف طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة تفتيشية مكبرة بمنوف

كتب : أحمد الباهي

08:39 م 24/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إحالة مخالفين للنيابة العامة بمنوف
  • عرض 4 صورة
    ضبط لحوم فاسدة بمنوف
  • عرض 4 صورة
    ضبط لحوم منتهية الصلاحية بمنوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت حملة تفتيشية مكبرة بمدينة منوف عن ضبط ما يزيد عن نصف طن من اللحوم والدواجن المفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين.

تفاصيل الحملة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف الحملة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين، واستهدفت المرور على محلات الجزارة وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، لرصد أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء.

ضبط كميات فاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المفرومة غير الصالحة، والتي لا تحمل أي بيانات توضح مصدرها، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين حال تداولها بالأسواق.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للتصدي لمروجي السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

حماية المواطنين أولوية

وأكد محافظ المنوفية أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري، وضمان وصول سلع آمنة وصالحة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لحوم ودواجن فاسدة هيئة سلامة الغذاء تموين منوف مراقبة الأغذية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

