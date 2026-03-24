تشير التنبؤات الفلكية الحديثة إلى أن بعض الأبراج تكون على وشك تلقي أخبار إيجابية تغير مجرى حياتهم خلال الأسابيع القادمة.

هذه التوقعات مبنية على تحليلات حركة الكواكب والأحداث الفلكية التي تؤثر على الطاقة العامة لكل برج.

ووفقًا موقع People، فإن بعض الأبراج تستعد لفترة من التقدم والتجدد وفرص السعادة.

أي أبراج ستتلقى وضوحًا جديدًا بعد انتهاء عطلة عطارد؟



مع انتهاء تأثير عطلة عطارد الرجعي، تظهر الأبراج النارية والمائية مثل الحمل والثور والجوزاء والسرطان و يحصلون على وضوح أو انفراجة في قراراتهم، ما يفتح لهم أبواب أخبار طال انتظارها.