تساؤلات كثيرة حول موقف مواعيد مترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى اعتبارًا من يوم السبت المقبل وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بإغلاق المحال العامة والمولات والمقاهي والمطاعم اعتبارًا من الساعة 9 مساء يوميًا على أن يتم مد ساعات العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

ترشيد الكهرباء.. هل تتغير مواعيد مترو الأنفاق؟

أكد مصدر بمترو الأنفاق، أن مواعيد عمل خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف، حتى الآن، مستمرة كما هي بدون أي تعديل خاص بغلق المحال العامة وعدد من الأنشطة الساعة 9 مساءً اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وشدد المصدر، في تصريحات لمصراوي، على أنه لن يتم غلق المترو في تمام الساعة 9 مساءً كما هو الحال بالنسبة للمحال والأنشطة التجارية.

غلق قاعات الأفراح وأنشطة أخرى 9 مساء من السبت المقبل - فيديو

مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة

بدأت وزارة النقل من اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، العمل بمواعيد التشغيل السابقة "قبل رمضان وعيد الفطر" داخل شبكة الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، وبيانها كالتالي:



- قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة 5:15 صباحًا.

- قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة 5:15 صباحًا.

- قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 5:20 صباحًا، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحًا.

- قيام آخر قطار من حلوان والمرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.

- قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً.

- قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:05 صباحًا.

- قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:33 مساءً.

- قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 11:29 مساءً.

- قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:52 مساءً.

- قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:55 مساءً.

مواعيد مقابلة قطارات مترو الأنفاق

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر، وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساءً.

- يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط.

متى يتم إغلاق محطات الخط الثالث للمترو؟

تقرر إغلاق محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق حول القاهرة الكبرة في تمام الساعة 1:00 صباحًا.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

- قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحًا.

- قيام أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:04 صباحًا.

- قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:01 صباحًا.

- قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:34 صباحًا.

- قيام أول قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 6:48 صباحًا.

- قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة 7:30 صباحًا والساعة 8:00 صباحًا.

- قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 10:15 مساءً.

- قيام آخر قطار من عدلي منصور ومن الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساءً.

- قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه عدلي منصور الساعة 10:09 مساءً.

- قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 10:39 مساءً.

مواعيد إغلاق محطات القطار الكهربائي الخفيف

وفق بيانات الهيئة القومية للأنفاق، سيتم إغلاق محطات القطار الكهربائي الخفيف حوالي الساعة 11:00 مساءً.

اقرأ أيضًا:

