"لا خير في دول المنطقة".. ضاحي خلفان يطالب الخليج بتوثيق التعاون مع إسرائيل

كتب : وكالات

09:53 م 24/03/2026

ضاحي خلفان

طالب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحي خلفان، دول الخليج العربي وسكانها بتوثيق العلاقات مع إسرائيل في ظل الحرب الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران في الجهة الأخرى.

وقال المسؤول الإماراتي في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "يا أهل الخليج العربي.. وثقوا التعاون مع إسرائيل.. نصيحة.. لا خير في دول المنطقة البتة".

وفي منشور آخر، أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي أن ما تقوم به أمريكا وإسرائيل من الهجوم على إيران، من أجل القضاء على آلات دمار صُنعت للهيمنة الفارسية على المنطقة.

