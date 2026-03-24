وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة تقلبات جوية قوية متوقعة يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتواجد الميداني المستمر على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ ورفع تجمعات المياه أولًا بأول، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.

جاهزية المرافق وفرق الطوارئ

أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أهمية رفع درجة جاهزية قطاعات المرافق والكهرباء والطرق، مع تجهيز المعدات وفرق التدخل السريع للتعامل مع أي طارئ لحين استقرار الأحوال الجوية.

تمركز المعدات وشفط المياه

ووجه المحافظ بتمركز سيارات شفط المياه والمعدات اللازمة في الأماكن الأكثر عرضة لتجمع المياه، مع التأكد من كفاءة بالوعات الأمطار وقدرتها على تصريف المياه بشكل سريع، بالتنسيق مع مسؤولي شركة المياه في مختلف مراكز المحافظة.

ورديات على مدار الساعة

كما شدد على تشغيل ورديات عمل على مدار اليوم لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتدخل الفوري لتذليل أي معوقات قد تؤثر على حركة المواطنين أو الطرق.

متابعة الشكاوى وغرف العمليات

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وربطها بشكل مباشر بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل السريع مع أي بلاغات.