دفعت تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من حالة الطقس غير المستقر وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي إلى اتخاذ قرار عاجل بتعليق الدراسة غدًا الأربعاء والخميس بالمدارس والجامعات، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين وضمان استمرارية العملية التعليمية بأمان.

وأشار قرار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى أن الإجازة تشمل الطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس، فيما شمل قرار الجامعات جميع الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة الحكومية والخاصة، مع استمرار العملية التعليمية إلكترونيًا، على أن تُستأنف الدراسة حضورياً مطلع الأسبوع المقبل.

لماذا قرر الوزيران تعليق الدراسة؟

وبحسب بيان وزارة التعليم، جاء قرار تعليق الدراسة استجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد بشأن حالة التقلبات الجوية المنتظرة، ولحماية الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

أما وزارة التعليم العالي فأرجعت قرارها إلى صدور بيان من هيئة الأرصاد الجوية متضمنًا تحذيرات من حالة الطقس على مدار اليومين.

على من ينطبق القرار؟

يُطبق قرار تعليق الدراسة على جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع منح إجازة رسمية للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس.

أما بالنسبة للجامعات، فنص قرار وزير التعليم العالي على منحه لأساتذة الجامعات والطلاب والعاملين، باستثناء الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملين بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذلك من تقتضي طبيعة عملهم التواجد، وذلك وفقًا لما يقرره رؤساء الجامعات، بما يضمن حسن إدارة الموقف داخل كل جامعة وكلية ومعهد.

هل يطبق تعليق الدراسة على امتحانات شهر مارس؟

وبحسب مصدر بوزارة التربية والتعليم، فإن تعليق الدراسة لا يشمل امتحانات مارس 2026 في المدارس، والتي ستبدأ الأحد المقبل للمدارس التي تعمل يوم الأحد، والسبت للمدارس التي تعمل يوم السبت.

هل يطبق قرار الإجازة على امتحانات "الميد تيرم"؟

أما في الجامعات، فجرى تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها خلال هذين اليومين، على أن يتم تحديد مواعيد بديلة لها بمعرفة الكليات وإعلانها في حينه، وهذا ما طبقته جامعة القاهرة.

وكان من المقرر أن تبدأ امتحانات "الميد تيرم" عقب العودة من إجازة عيد الفطر، بحسب الأجندة الدراسية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تنظم قواعد عقدها وتتيح مرونة في تنظيمها، حيث يكون لكل كلية أو معهد عقدها خلال الفترة الحالية دون التقيد بموعد محدد.

وفي جامعة العاصمة، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم الأونلاين، مشددًا على انتظام الدراسة عن بُعد وفق الجداول المعلنة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون تعطيل.