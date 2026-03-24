أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن الأماكن التي جرى استثنائها من الأجازة التي أقرها وزير التربية والتعليم، يومي الأربعاء والخميس المقبلين نتيجة سوء الأحوال الجوية.

استثناء الإدارات التعليمية وديوان عام المديرية

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، إن الأجازة للطلاب والمعلمين في جميع المدارس بكافة المدن، مشيرة إلى أنه جرى استثناء الإدارات التعليمية على مستوى مدن المحافظة والبالغ عددها 8 إدارات، إضافة إلى ديوان عام المديرية بمدينة طور سيناء.

طوارئ وغرف عمليات

وأوضحت مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، وتشكيل غرف عمليات رئيسية بالمديرية ، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الحالة الإنشائية للمدارس جراء الآثار السلبية في حالة حدوثها، والتأكد من عدم تلف التجهيزات بها، خاصة المدارس التي توجد داخل الوديان والمناطق التي تقع في احداثيات السيول، إضافة إلى التنسيق مع رؤساء المدن لإزالة أي إطماءات تحدث بالطرق المؤدية للمدارس قبل عودة الدراسة لتكون المدارس جاهزة وأمنة لاستقبال الطلاب.

تعطيل الدراسة

وقررت وزارة التربية والتعليم، تعطيل الدراسة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والمدرسين فقط على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين، نظرًا للتقلبات الجوية المفاجئة، مع مراعاة عودة المدارس وعقد امتحانات شهر مارس بداية من الأحد المقبل، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب.