أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط تعليق الدراسة حضوريًا داخل الكليات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس 2026.

وأوضح المحافظ، أن العملية التعليمية ستستمر عبر نظام التعليم الأونلاين خلال تلك الفترة.

يأتي هذا في ضوء بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي بشأن تعليق الحضور بالجامعات والمعاهد نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأكد الدكتور المنشاوي أن القرار يأتي التزامًا بتوجيهات وزارة التعليم العالي، وحرصًا على سلامة الطلاب والعاملين في ظل توقعات بطقس غير مستقر. وأشار إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات لضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

استثناءات لضمان سير العمل داخل الجامعة

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن قرار التعليق لا يشمل الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، ولا أفراد الأمن الجامعي، ولا العاملين بإدارات الصحة والسلامة المهنية والنوبتجيات، إضافة إلى الفئات التي تستلزم طبيعة عملها التواجد داخل الحرم الجامعي، وذلك حفاظًا على انتظام العمل وحسن إدارة الموقف.

موعد عودة الدراسة

وشدد الدكتور المنشاوي على أن الدراسة والأنشطة الجامعية ستعود إلى طبيعتها فور انتهاء فترة التعليق، مع الالتزام الكامل بالإرشادات والتعليمات الصادرة لضمان سلامة جميع منسوبي الجامعة.