أجرت أنا باردك، القنصل العام لدولة بولندا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، زيارة لدير سانت كاترين بجنوب سيناء، لتفقد معالمه السياحية، وذلك على هامش زيارتها السياحية لمدينة شرم الشيخ لقضاء العطلة الأسبوعية برفقة عائلتها.



وتضمنت الجولة، زيارة كنيسة التجلي التاريخية، والوادي المقدس، والشجرة العليقة، وبئر نبي الله موسى، ومكتبة الدير، وغرفة الجماجم، والمسجد الفاطمي، واستمعت إلى شرح مفصل عن كل معلم، وتاريخه الديني.



وأعربت القنصل العام لدولة بولندا، عن إعجابها بالأجواء الروحانية التي تتميز بها مدينة سانت كاترين بشكل عام، والتاريخ العريق للدير وما يحمله من معاني التسامح والترابط الديني نظرًا لوجود المسجد بجوار الكنيسة.



وقدمت القنصل العام، الشكر لمسئولي الدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدة بالخدمات التي يجري تقديمها داخل هذا الصرح الديني والتاريخي الذي يعبر عن مدى تسامح الديانات السماوية.



وأشارت إلى أنها حرصت على زيارة مدينة سانت كاترين، كونها أحد أهم المناطق المقدسة ذات القيمة التاريخية والروحانية العالمية وليست في مصر فقط، مؤكدة رغبتها في تكرار الزيارة للاستمتاع بالروحانيات التي تميز المنطقة.