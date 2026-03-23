تصادم طائرة بسيارة في مطار بنيويورك

فيديو يوثق لحظة تصادم طائرة بسيارة في مطار لاجوارديا بنيويورك

11:11 م 23/03/2026 تعديل في 11:11 م

وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تصادم طائرة ركاب مع سيارة إطفاء تابعة لهيئة الموانئ على مدرج مطار لاغوارديا بنيويورك، في حادث وقع في وقت متأخر من مساء أمس، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابات متعددة.

مصرع أثنين وإصابة 41 آخرين

وأفاد متحدث باسم هيئة الموانئ بأن الطيار ومساعده لقيا حتفهما جراء الحادث، فيما أُصيب 41 شخصاً آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، وقد غادر 32 منهم بعد استقرار حالتهم، بينما لا تزال بعض الإصابات وُصفت بالخطيرة.

ووقع التصادم عندما اصطدمت طائرة تابعة لشركة "جاز للطيران"، كانت تُشغَّل لصالح طيران كندا، بمركبة إنقاذ وإطفاء تابعة لهيئة الموانئ، وكانت الطائرة تقل على متنها 72 راكباً إضافة إلى أربعة من أفراد الطاقم.

تصادم طائرة نيويورك حادث طائرة مطار لاغوارديا

