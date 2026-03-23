استقبال 700 حالة طوارئ بمستشفى بدر الجامعي خلال 4 أيام العيد

كتب : عمر صبري

10:52 م 23/03/2026

جامعة العاصمة

استعرضت جامعة العاصمة الخدمات الطبية خلال إجازة عيد الفطر عبر مستشفى بدر الجامعي، حيث تم استقبال 700 حالة بالطوارئ خلال 4 أيام اجازة العيد بمعدل يومي تجاوز 213 حالة.

وبحسب بيان لجامعة العاصمة، فإن المعامل أجرت أكثر من 1600 تحليل طبي، وتنفيذ 70 جلسة غسيل كلوي، بنسبة 3% من إجمالي الخدمات، دون أي انقطاع خلال فترة الإجازة.

كما شهدت غرف العمليات إجراء 20 تدخلًا جراحيًا تنوعت بين جراحات النساء والتوليد، والعظام، ومناظير القولون، بما يمثل نحو 1% من إجمالي النشاط.

وعلى مستوى الرعاية الداخلية، تمت متابعة 50 حالة حجز بالأقسام المختلفة، وفق منظومة طبية دقيقة تضمن استقرار الحالات وجودة الرعاية، بإجمالي تجاوز 2300 خدمة طبية خلال 4 أيام، وبمتوسط يومي يزيد عن 575 خدمة، مدعومًا بفرق طبية وتمريضية وإدارية تعمل بروح الفريق وعلى مدار الساعة لتقديم خدمة صحية آمنة.

