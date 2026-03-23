إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:15 م 23/03/2026

حادث انقلاب سيارة ملاكي - ارشيفية

أُصيب 6 أشخاص اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق الكيلو 71 بنطاق مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد كارتة أبو المطامير بنحو 3 كيلومترات في اتجاه المركز.

المصابون في الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: محمد أحمد متولي، 30 عام، بكسر في القدم اليسرى وكدمات متفرقة، ريهام عبد العزيز عزب، 27 عام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أميرة عبد النبي عيد، 25 عام، بكسر في العمود الفقري.

كما أُصيب 3 أطفال، خضعوا للفحص الطبي للاطمئنان على حالتهم، وهم: آدم أحمد عبد العزيز، شهران، فرح محمد أحمد، 6 أشهر، نغم محمد أحمد، عام.

نقل المصابين والإجراءات القانونية

نُقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

