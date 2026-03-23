كشفت تحريات مباحث البحيرة ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر صاحبه من سائق ميكروباص حصل أجرة أزيد من المقرر بأحد المواقف.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" الظاهرة بالمنشور وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

