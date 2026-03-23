أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس المقبل. بعدة مناطق لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

أماكن وموعد في قطع التيار الكهربائي

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن منطقة فيلات حي النور، ومحطة بنزين موبيل، والمعهد الأزهري، ولذلك لمدة 4 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

قطع التيار الكهربائي بالتتابع

وأشارت إلى أن المناطق التي تتأثر بالصيانة سيجري قطع التيار الكهربائي عنها بالتتابع حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.