الخميس المقبل قطع التيار الكهربائي عن فيلات حي النور بشرم الشيخ

كتب : رضا السيد

08:59 م 23/03/2026

قطع التيار الكهربائي - ارشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس المقبل. بعدة مناطق لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

أماكن وموعد في قطع التيار الكهربائي

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن منطقة فيلات حي النور، ومحطة بنزين موبيل، والمعهد الأزهري، ولذلك لمدة 4 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

قطع التيار الكهربائي بالتتابع

وأشارت إلى أن المناطق التي تتأثر بالصيانة سيجري قطع التيار الكهربائي عنها بالتتابع حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.

فيديو قد يعجبك



الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة قيادة 2026 لأول مرة
حوادث وقضايا

الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة قيادة 2026 لأول مرة
المحادثات الأمريكية الإيرانية.. ترامب يكشف عن بعض تفاصيل "اتفاق وشيك"
شئون عربية و دولية

المحادثات الأمريكية الإيرانية.. ترامب يكشف عن بعض تفاصيل "اتفاق وشيك"
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
أخبار المحافظات

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
شئون عربية و دولية

ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم

