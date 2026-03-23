إزالة الكثبان الرملية وفتح طريق "الفرافرة - الواحات البحرية" أمام حركة المرور

كتب : محمد الباريسي

03:42 م 23/03/2026 تعديل في 03:42 م

أعلنت رئاسة الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ عمليات إزالة تجمعات الكثبان الرملية الكثيفة التي تراكمت على طريق "الفرافرة - الواحات البحرية"، وجرى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للطرق الرئيسية، خاصة عقب تعرض المنطقة لموجة من العواصف الترابية التي أثرت على الرؤية والحركة.

أكد سلامة علي الحريتي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، المتابعة على مدار الساعة، لجهود أعمال التطهير التي جرت بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، حيث جرى الدفع بالمعدات الثقيلة لرفع الرمال الزاحفة التي سدت أجزاء من الطريق الحيوي.

وأكد "الحريتي" ، سرعة استجابة فرق العمل التابعة للهيئة، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في إعادة فتح الطريق أمام المواطنين والمسافرين خارج حدود المركز.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لا تدخر جهداً في التنسيق الفوري مع كافة الجهات المعنية كلما ظهرت كثبان رملية داخل الحدود الإدارية للمركز، مشيراً إلى أن التحرك جرى بشكل فوري لتيسير حركة المرور ومنع وقوع حوادث الطرق، وجرى التأكيد على بقاء غرف العمليات في حالة تأهب لمراقبة حركة الزحف الرملي التي تنشط في هذه الفترات من العام.

ظاهرة زحف الرمال في الوادي الجديد

تُعد ظاهرة "زحف الكثبان الرملية" من أكبر التحديات التي تواجه التنمية في محافظة الوادي الجديد، حيث تغطي الصحراء نحو 44% من مساحة مصر الإجمالية في هذه المنطقة.

وبحسب تقارير هيئة الطرق والكباري وقطاع حماية البيئة، فإن الرمال الزاحفة تهدد الطرق الطولية التي تربط الواحات ببعضها (الخارجة، الداخلة، الفرافرة) وتصلها بمحافظات الجيزة وأسيوط.

وتعتمد الحكومة حالياً استراتيجيات حديثة تشمل "الغابات الشجرية" ومصدات الرياح، إلى جانب التدخل الميكانيكي الدائم بالمعدات، للحفاظ على شبكة الطرق التي جرى تشييدها ضمن "المشروع القومي للطرق" لربط الوادي بالدلتا.

