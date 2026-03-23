إعلان

محافظ المنيا يعلن تشغيل أتوبيسين للنقل الداخلي بمغاغه.. خطوط السير والمحطات

كتب : جمال محمد

02:48 م 23/03/2026

اللواء عماد كدواني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء تشغيل أتوبيسات النقل الداخلي بمركز مغاغة اعتبارًا من اليوم الاثنين، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل انتقال آمنة وميسّرة، موجّهًا بالمتابعة المستمرة لانتظام خطوط السير، لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بأهالي المركز وتلبي احتياجاتهم اليومية.

وأوضح المحافظ أن تشغيل الأتوبيسات يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحد من التكدسات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية، بما يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين بين المدينة والقرى التابعة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في التشغيل.

خطوط سير الاتوبيسات

من جانبه، أوضح الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن التشغيل يشمل أتوبيسًا يعمل داخل مدينة مغاغة، وآخر لخدمة خط (مغاغة – برطباط).

9 محطات رئيسية

وأشار قياتي إلى أن خط السير داخل المدينة يضم عددًا من المحطات الرئيسية، وهي: محطة السكة الحديد، مجمع المصالح الحكومية، الإدارة التعليمية، ميدان البحر، سان مارك، مركز الشرطة، مدرسة الصنايع، شارع الثورة، ومستشفى مغاغة العام، بما يضمن تغطية أكبر نطاق من المناطق الحيوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنيا النقل الداخلي بمغاغة مواصلات مغاغة أخبار المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

حوادث وقضايا

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار المحافظات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

