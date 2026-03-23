أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء تشغيل أتوبيسات النقل الداخلي بمركز مغاغة اعتبارًا من اليوم الاثنين، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل انتقال آمنة وميسّرة، موجّهًا بالمتابعة المستمرة لانتظام خطوط السير، لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بأهالي المركز وتلبي احتياجاتهم اليومية.

وأوضح المحافظ أن تشغيل الأتوبيسات يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحد من التكدسات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية، بما يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين بين المدينة والقرى التابعة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في التشغيل.

خطوط سير الاتوبيسات

من جانبه، أوضح الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن التشغيل يشمل أتوبيسًا يعمل داخل مدينة مغاغة، وآخر لخدمة خط (مغاغة – برطباط).

9 محطات رئيسية

وأشار قياتي إلى أن خط السير داخل المدينة يضم عددًا من المحطات الرئيسية، وهي: محطة السكة الحديد، مجمع المصالح الحكومية، الإدارة التعليمية، ميدان البحر، سان مارك، مركز الشرطة، مدرسة الصنايع، شارع الثورة، ومستشفى مغاغة العام، بما يضمن تغطية أكبر نطاق من المناطق الحيوية.