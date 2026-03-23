أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية جدول اختبارات شهر مارس لعام 2026، بالفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي، وذلك بالمدارس التي تعمل بنظام الفترة الصباحية أو المسائية، على أن تنطلق الامتحانات عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم الأحد الموافق 29 مارس الجاري، وتستمر حتى الخميس 2 أبريل المقبل، وفق الجداول المعتمدة لكل صف دراسي.

جدول الصف الأول الإعدادي

يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحاناتهم يوم الأحد 29 مارس في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الإثنين 30 مارس في مادتي الرياضيات والتربية الفنية، ويوم الثلاثاء 31 مارس في مادتي العلوم والتربية الموسيقية.

وتستكمل الامتحانات يوم الأربعاء 1 أبريل في مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، على أن تختتم يوم الخميس 2 أبريل بمادة الدراسات الاجتماعية.

جدول الصف الثاني الإعدادي

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحاناتهم يوم الأحد 29 مارس في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الإثنين 30 مارس في مادتي الرياضيات والتربية الفنية، ويوم الثلاثاء 31 مارس في مادة العلوم.

وتُستكمل الامتحانات يوم الأربعاء 1 أبريل في مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتختتم يوم الخميس 2 أبريل بمادة الدراسات الاجتماعية.

ضوابط الامتحانات والتقييم

وأوضحت المديرية أن الامتحان يُعقد بمعدل نصف فترة أو فترة كاملة وفقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية، وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، على أن يتم أداء الاختبار خلال الفترة الثانية كجزء من اليوم الدراسي، مع استمرار الدراسة بشكل منتظم دون الإخلال بسير اليوم الدراسي.

وأكدت أن مادة التربية الموسيقية تُعد مادة نجاح ورسوب فقط ولا تُضاف درجاتها للمجموع، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024، ويطبق ذلك على الصف الأول الإعدادي فقط.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالقرار رقم 231 لسنة 2025 بشأن مادة التربية الدينية، والذي ينص على ضرورة حصول الطالب على نسبة 70% من الدرجة المخصصة للمادة للنجاح فيها.